"Аталанта" проявляет интерес к форварду "Севильи" Мурьелю

Нападающий "Севильи" Луис Мурьель может продолжить карьеру в "Аталанте", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

На переходе колумбийца настаивает главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини. Сумма трансфера составит 15 млн.

В минувшем сезоне футболист провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Теги: Аталанта Севилья
Сегодня, 09:05
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