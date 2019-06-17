"Аталанта" проявляет интерес к форварду "Севильи" Мурьелю
Нападающий "Севильи" Луис Мурьель может продолжить карьеру в "Аталанте", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
На переходе колумбийца настаивает главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини. Сумма трансфера составит 15 млн.
В минувшем сезоне футболист провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
На переходе колумбийца настаивает главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини. Сумма трансфера составит 15 млн.
В минувшем сезоне футболист провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.