Маурицио Сарри: меня всегда окружают скептики, и я знаю только один способ избавиться от скептицизма

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри дал первое большое интервью в новой должности."Я тренировал рекордсмена серии A по голам за один сезон. Я был бы рад сделать еше одного", - Сарри имеет в виду Гонсало Игуаина."Везде меня окружают скептики. Такие были в "Эмполи", "Наполи" и "Челси". Я перешел в "Ювентус" из "Челси", сейчас скептицизма меньше, но я все же ожидаю определенное неприятие.В футболе я знаю только один способ избавиться от скептицизма: побеждать и побеждать убедительно. Все, что я могу - устроить шоу", - цитирует Сарри Football Italia.