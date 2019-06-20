Маурицио Сарри: меня всегда окружают скептики, и я знаю только один способ избавиться от скептицизма

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри дал первое большое интервью в новой должности.

"Я тренировал рекордсмена серии A по голам за один сезон. Я был бы рад сделать еше одного", - Сарри имеет в виду Гонсало Игуаина.

"Везде меня окружают скептики. Такие были в "Эмполи", "Наполи" и "Челси". Я перешел в "Ювентус" из "Челси", сейчас скептицизма меньше, но я все же ожидаю определенное неприятие.

В футболе я знаю только один способ избавиться от скептицизма: побеждать и побеждать убедительно. Все, что я могу - устроить шоу", - цитирует Сарри Football Italia.

"СЭ"
Теги: Сарри Ювентус
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