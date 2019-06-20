"Милан" и "Интер" договорились о строительстве нового стадиона

"Милан" и "Интер" договорились о строительстве нового стадиона, который будет стоить около € 700 млн и будет готов к 2022 году.

Как сообщает La Repubblica, идея реконструкции нынешнего домашнего стадиона команды "Сан-Сиро" была отложена в пользу совместного проекта, который также включает в себя реконструкцию прилегающей территории.

Оба клуба надеются открыть новую арену к началу сезона-2022/23. Предполагается, что арена будет возведена рядом с "Сан-Сиро".

Арена "Сан-Сиро" открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в "Джузеппе Меацца" — в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.

"Чемпионат.сом"
Теги: Милан Интер
Сегодня, 14:05
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