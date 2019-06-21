Хамес Родригес близок к переходу в "Наполи"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес прододжит карьеру в Италии.

Как сообщает Sky Sport Italia, в ближайшие часы будет официально оформлен его переход в "Наполи" на правах аренды с обязательным правом выкупа. За аренду неаполитанцы заплатят пять миллионов евро, за выкуп контракта - 35 миллионов.
Теги: Хамес Реал Наполи
Сегодня, 10:23
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