Маурицио Сарри определил основную позицию на поле для Роналду
Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с позицией, на которой будет выступать португалец Криштиану Ронладу в сезоне-2019/20.
Сарри провёл личную беседу с португальцем, в ходе которой заявил, что тот способен забивать не менее 40 голов за сезон. В прошлом сезоне Роналду забил 28 мячей в 40 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. В настоящее время Криштиану проводит отпуск на Лазурном побережье Франции.
В ближайшее время Сарри планирует ещё несколько личных встреч с лидерами туринской команды. Специалист хочет обсудить с ними курс, по которому "Ювентус" будет двигаться в сезоне-2019/20.
"Чемпионат.сом"
Сарри провёл личную беседу с португальцем, в ходе которой заявил, что тот способен забивать не менее 40 голов за сезон. В прошлом сезоне Роналду забил 28 мячей в 40 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. В настоящее время Криштиану проводит отпуск на Лазурном побережье Франции.
В ближайшее время Сарри планирует ещё несколько личных встреч с лидерами туринской команды. Специалист хочет обсудить с ними курс, по которому "Ювентус" будет двигаться в сезоне-2019/20.
"Чемпионат.сом"