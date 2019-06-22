Маурицио Сарри определил основную позицию на поле для Роналду

Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с позицией, на которой будет выступать португалец Криштиану Ронладу в сезоне-2019/20.

Сарри провёл личную беседу с португальцем, в ходе которой заявил, что тот способен забивать не менее 40 голов за сезон. В прошлом сезоне Роналду забил 28 мячей в 40 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. В настоящее время Криштиану проводит отпуск на Лазурном побережье Франции.

В ближайшее время Сарри планирует ещё несколько личных встреч с лидерами туринской команды. Специалист хочет обсудить с ними курс, по которому "Ювентус" будет двигаться в сезоне-2019/20.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сарри Роналду Ювентус Серия А
Сегодня, 18:18
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