"Милан" может продать Кесси за 35-40 млн евро

Полузащитник "Милана" Франк Кесси может сменить команду. Клуб готов продать игрока этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, 22-летний футболист не входит в планы нового тренерского штаба.Как отмечается, "Милан" получил два предложения от неназванных китайских команд, однако самого футболиста эти варианты не интересуют. Сам Кесси никогда не скрывал, что он хотел бы поиграть в АПЛ и является болельщиком "Манчестер Юнайтед".