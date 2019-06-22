"Милан" может продать Кесси за 35-40 млн евро
Полузащитник "Милана" Франк Кесси может сменить команду. Клуб готов продать игрока этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, 22-летний футболист не входит в планы нового тренерского штаба.
Как отмечается, "Милан" получил два предложения от неназванных китайских команд, однако самого футболиста эти варианты не интересуют. Сам Кесси никогда не скрывал, что он хотел бы поиграть в АПЛ и является болельщиком "Манчестер Юнайтед".
Sport24.ru
Как отмечается, "Милан" получил два предложения от неназванных китайских команд, однако самого футболиста эти варианты не интересуют. Сам Кесси никогда не скрывал, что он хотел бы поиграть в АПЛ и является болельщиком "Манчестер Юнайтед".
Sport24.ru