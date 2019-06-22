"Милан" может продать Кесси за 35-40 млн евро

Полузащитник "Милана" Франк Кесси может сменить команду. Клуб готов продать игрока этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, 22-летний футболист не входит в планы нового тренерского штаба.

Как отмечается, "Милан" получил два предложения от неназванных китайских команд, однако самого футболиста эти варианты не интересуют. Сам Кесси никогда не скрывал, что он хотел бы поиграть в АПЛ и является болельщиком "Манчестер Юнайтед".

Sport24.ru
Теги: Кесси Милан Серия А
Сегодня, 13:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама