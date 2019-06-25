"Милан" и "Фиорентина" сразятся за Де Росси

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси попал в сферу интересов двух итальянских клубов. Как утверждает Sky Sport in Italy, на 35-летнего хавбека претендуют "Милан" и "Рома".

1 июля Де Росси станет свободным агентом, поскольку его контракт с "Ромой" закончится 30 июня. Он выступал за римлян с 2002 года. В составе "джаллоросси" итальянец выиграл Кубок Италии (дважды), а также Суперкубок этой страны.

"СЭ"
Теги: Милан Фиорентина Рома Де Росси Серия А
Сегодня, 18:28
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