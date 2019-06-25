"Интер" представил новую гостевую форму

? | INTER'S 19/20 AWAY JERSEY!



Do you like it? ?? pic.twitter.com/bMsvEQNPbt — Inter (@Inter_en) June 25, 2019

Миланский "Интер" представил новую выездную форму на сезон-2019/20. Как сообщает пресс-служба клуба, выполнена она в бирюзовом цвете. Шорты — белые. Новая форма изготовлена как для мужчин, так и женских команд.Примечательно, что домашний комплект по традиции остался черно-синим. Производитель экипировки форма Nike.