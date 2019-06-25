"Интер" представил новую гостевую форму

Миланский "Интер" представил новую выездную форму на сезон-2019/20. Как сообщает пресс-служба клуба, выполнена она в бирюзовом цвете. Шорты — белые. Новая форма изготовлена как для мужчин, так и женских команд.

Примечательно, что домашний комплект по традиции остался черно-синим. Производитель экипировки форма Nike.



Sport24.ru
Теги: Интер Серия А
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