"Интер" представил новую гостевую форму
Миланский "Интер" представил новую выездную форму на сезон-2019/20. Как сообщает пресс-служба клуба, выполнена она в бирюзовом цвете. Шорты — белые. Новая форма изготовлена как для мужчин, так и женских команд.
Примечательно, что домашний комплект по традиции остался черно-синим. Производитель экипировки форма Nike.
Sport24.ru
Примечательно, что домашний комплект по традиции остался черно-синим. Производитель экипировки форма Nike.
? | INTER'S 19/20 AWAY JERSEY!— Inter (@Inter_en) June 25, 2019
Do you like it? ?? pic.twitter.com/bMsvEQNPbt
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