"Рома" объявила имя нового директора

Руководство "Ромы" объявило имя нового спортивного директора. Им стал Джанлука Петраки. Об этом сообщается на официальном сайте римлян.

Контракт с 50-летним специалистом рассчитан до 2022 года. Ранее Петраки занимал аналогичную должность в "Торино". К работе функционер приступит 1 июля 2019 года.

"Это захватывающая и стимулирующая возможность для меня. Мне хорошо известны ожидания клуба и фанатов. Именно поэтому я принял этот грандиозный вызов", — сказал Петраки.

Sport24.ru
Теги: Рома Серия А
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