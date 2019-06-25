"Рома" объявила имя нового директора

Руководство "Ромы" объявило имя нового спортивного директора. Им стал Джанлука Петраки. Об этом сообщается на официальном сайте римлян.Контракт с 50-летним специалистом рассчитан до 2022 года. Ранее Петраки занимал аналогичную должность в "Торино". К работе функционер приступит 1 июля 2019 года."Это захватывающая и стимулирующая возможность для меня. Мне хорошо известны ожидания клуба и фанатов. Именно поэтому я принял этот грандиозный вызов", — сказал Петраки.