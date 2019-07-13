По мнению Sky Sport Italia, испанец больше подходит для игры в "Роме", так как новый тренер россонери Марко Джампаоло не сможет использовать лучшие качества полузащитника.
В настоящее время происходит запрос информации. В контракте игрока есть пункт об освобождении за сумму 40 млн. евро, контракт действует до июня 2022 года.
Милан не получил предложений для Сусо, которые они ожидали увидеть, так как клубы АПЛ и Ла Лиги в основном остались в стороне.
25-летний футболист находится в стане "Милана" с 2015 года.
"Рома" возобновила интерес к Сусо
"Рома" возобновила свой интерес к миланскому вингеру Сусо, отступные которого, составляют 40 млн. евро.
Фото: Football Italia