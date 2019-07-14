Стефан Де Врей: проблема Икарди нас не касается

Защитник миланского "Интера" Стефан Де Врей прокомментировал ситуацию вокруг нападающего клуба Мауро Икарди.Руководство команды приняло решение отстранить аргентинского форварда от тренировок. Также он не отравится с "Интером" на предсезонное турне по Азии."Проблема Икарди нас не касается. Мы думаем только о том, что должны делать", — передает слова Де Ври Sportitalia.В СМИ сообщалось, что миланский клуб отстранил Икарди и полузащитника Раджу Наингголана от тактических занятий с командой, а также заявил, что не рассчитывает на них в предстоящем сезоне.