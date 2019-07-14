Стефан Де Врей: проблема Икарди нас не касается

Защитник миланского "Интера" Стефан Де Врей прокомментировал ситуацию вокруг нападающего клуба Мауро Икарди.

Руководство команды приняло решение отстранить аргентинского форварда от тренировок. Также он не отравится с "Интером" на предсезонное турне по Азии.

"Проблема Икарди нас не касается. Мы думаем только о том, что должны делать", — передает слова Де Ври Sportitalia.

В СМИ сообщалось, что миланский клуб отстранил Икарди и полузащитника Раджу Наингголана от тактических занятий с командой, а также заявил, что не рассчитывает на них в предстоящем сезоне.

"Газета.ру"
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Икарди Интер Серия А
0
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)