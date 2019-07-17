Мертенс: всегда буду любить Сарри, он дал мне все

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс высказался относительно бывшего главного тренера Маурицио Сарри, который этим летом возглавил "Ювентус"."Он тренировал меня три года, и я очень его уважаю. Он показал мне другую сторону футбола. Сарри позволил мне взглянуть на футбол так, как он, и этот взгляд мне очень понравился.Это футбол. Я всегда буду любить Сарри, потому что он дал мне все, и у меня нет проблем с ним. Он ушел в "Челси" и отлично себя там показал. Конечно, странно видеть его в "Ювентусе", но у меня с этим нет никаких проблем", — цитирует Мертенса Sky Spot Italia.Маурицио Сарри работал с "Наполи" с 2015 по 2018 год, а затем перебрался в "Челси". В июне этого года 60-летний специалист был назначен главным тренером "Ювентуса".