Де Лигт объяснил, почему предпочел переход в "Ювентус" трансферу в "Барселону" или "ПСЖ"

Защитник сборной Голландии Маттейс Де Лигт, о переходе которого из "Аякса" в "Ювентус" было официально объявлено 18 июля, объяснил, почему решил продолжить карьеру именно в туринском клубе. Интерес к 19-летнему футболисту также проявляли "Барселона", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед"."Мне нравится, как итальянцы играют в защите. Многие из моих кумиров итальянцы: Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, Ширеа. И я могу продолжать этот список…Я 10 лет был в молодежной академии "Аякса" и 3 года играл за основную команду. Но теперь пришло время сделать следующий шаг. В "Аяксе" я пережил хорошие и плохие моменты, но в жизни нужно уметь говорить "до свидания". Я буду скучать по всем", — сказал Де Лигт в своем прощальном интервью Ajax TV.