Адриен Рабьо: "Ювентус" на уровень выше, чем "ПСЖ"

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо заявил, что его нынешний клуб лучше, чем "ПСЖ", за который француз выступал ранее. В туринский клуб хавбек перешел на правах свободного агента этим летом.– "Ювентус" – отличный и престижный клуб, – цитирует Football Italia Рабьо. – Это означает, что у туринцев большой международный опыт, даже если в последние несколько лет у них были некоторые проблемы в Лиге чемпионов. Поэтому, на мой взгляд, "Юве" на уровень выше, чем "ПСЖ", и именно поэтому я принял решение перейти в этот клуб.