"МЮ" и "Атлетико" сделали запрос о трансфере защитника "Юве" Демирала

Защитник "Ювентуса" Мерих Демирал может сменить клуб.

Как сообщает Turkish Football со ссылкой на источник в окружении игрока, "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" отправили запрос о трансфере 21-летнего турка.

"МЮ" заинтересован в Демирале, так как ищет усиление в линию защиты, и турок обойдется клубу дешевле, чем защитники Харри Магуайр из "Лестера" и Калиду Кулибали из "Наполи".

"Ювентус" не собирается отдавать игрока в аренду и уже отклонил предложение "Милана" о трансфере Демирала. "Бьянконери" не заинтересованы в продаже футболиста в другой итальянский клуб без права обратного выкупа.

sports.ru
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Серия А Ювентус Атлетико Манчестер Юнайтед
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