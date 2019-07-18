"МЮ" и "Атлетико" сделали запрос о трансфере защитника "Юве" Демирала

Защитник "Ювентуса" Мерих Демирал может сменить клуб.Как сообщает Turkish Football со ссылкой на источник в окружении игрока, "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" отправили запрос о трансфере 21-летнего турка."МЮ" заинтересован в Демирале, так как ищет усиление в линию защиты, и турок обойдется клубу дешевле, чем защитники Харри Магуайр из "Лестера" и Калиду Кулибали из "Наполи"."Ювентус" не собирается отдавать игрока в аренду и уже отклонил предложение "Милана" о трансфере Демирала. "Бьянконери" не заинтересованы в продаже футболиста в другой итальянский клуб без права обратного выкупа.