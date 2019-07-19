Де Лигт: разговор с Роналду никак не повлиял на мой переход в "Юве"

Защитник туринской команды де Лигт прокомментировал свой переход в "Ювентус":



- После финала Лиги Наций я уже был уверен, что хочу играть в "Ювентусе", но то, что Криштиану попросил меня присоединиться к команде, стало большим комплиментом для меня. Однако этот разговор никак не повлиял на мое решение.



Я решил переехать сюда, потому что Италия – одна из традиционных стран для развития защитников.



Перед тем, как перейти в "Ювентус", я разговаривал с Маурицио Сарри по телефону просто для того, чтобы познакомиться. Он был одной из причин для моего перехода в этот клуб. Я слышал о нем много хорошего, мне нравится его футбольная философия и то, как он работает с защитниками, - приводит слова игрока goal.com