"Интер" предложил € 12 млн за Джеко. "Рома" настаивает на € 20 млн

Продолжаются переговоры между миланским "Интером" и римской "Ромой" о переходе боснийского форварда Эдина Джеко.Клубы не могут договориться о сумме трансфера футболиста, говорится в сообщении сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио."Интер" предложил за форварда € 12 млн, однако "Рома" отказывается отдавать боснийца за эту сумму и требует € 20 млн. Ситуацию также усложняет и тот факт, что римляне пока не подписали никого на замену Джеко и не хотят проводить трансфер до этого момента.Ранее сообщалось, что "Интер" предлагал "Роме" € 10 млн, а также молодого форварда Вергани. Сам Джеко согласен на переход. В трансфере боснийца лично заинтересован главный тренер миланского клуба Антонио Конте, заявивший, что клуб отстает от намеченного плана в текущее межсезонье.