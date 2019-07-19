"Интер" предложил € 12 млн за Джеко. "Рома" настаивает на € 20 млн

Продолжаются переговоры между миланским "Интером" и римской "Ромой" о переходе боснийского форварда Эдина Джеко.

Клубы не могут договориться о сумме трансфера футболиста, говорится в сообщении сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Интер" предложил за форварда € 12 млн, однако "Рома" отказывается отдавать боснийца за эту сумму и требует € 20 млн. Ситуацию также усложняет и тот факт, что римляне пока не подписали никого на замену Джеко и не хотят проводить трансфер до этого момента.

Ранее сообщалось, что "Интер" предлагал "Роме" € 10 млн, а также молодого форварда Вергани. Сам Джеко согласен на переход. В трансфере боснийца лично заинтересован главный тренер миланского клуба Антонио Конте, заявивший, что клуб отстает от намеченного плана в текущее межсезонье.

Чемпионат

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Серия А Интер Рома Джеко
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