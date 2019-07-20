Бывший тренер "Милана" Арриго Сакки высказался о своем отношении к гомосексуалам в футболе.
"Мне всегда было все равно, с кем мои футболисты занимаются сексом.
Однажды мне нашептали, что один из игроков моей команды – гей. Я ответил: если он так хорошо играет, то я не против, если и остальные ими будут", – заявил Сакки.
sports.ru
Арриго Сакки: "Как-то мне сказали, что игрок моей команды – гей. Я ответил: если он так хорошо играет, не против, если и остальные ими будут"
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