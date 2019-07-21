Пьянич: никогда не думал об уходе из "Ювентуса"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич сказал, что его всё устраивает в нынешней команде."В футболе Маурицио Сарри важна позиция, на которой я играю. Моя цель — коснуться мяча 150 раз за матч. Но на самом деле не важно, будет у меня 120 касаний или 150. Главное — хорошо играть, помогать партнёрам по команде и демонстрировать красивый футбол.Нам будет весело в этой команде. Никогда не думал об уходе из "Ювентуса". У меня были невероятные отношения с Массимилиано Аллегри, мы смеялись над всеми слухами. Очень счастлив в Турине. Вокруг меня фантастические футболисты, которым я хочу помочь стать ещё лучше.Мечта — выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне и во всех последующих, пока играю здесь", — приводит слова Пьянича La Stampa.