В "Милан" перейдет лучший игрок Кубка Африка-2019 Беннасер

Спортивный директор "Эмполи" Пьетро Аккарди сообщил, что полузащитник Исмаэль Беннасер перейдет в "Милан". Сумма трансфера оценивается в 16 миллионов евро."Исмаэль - настоящий боец. Болельщики "Милана" будут им очень довольны", - цитирует Аккарди La Gazzetta della Sport.21-летний алжирец был признан лучшим игроком прошедшего Кубка Африки. Беннасер сыграл во всех 7 матчах турнира и сделал 3 голевые передачи, в том числе одну - в финале, который закончился победой Алжира над Сенегалом со счетом 1:0.В составе "Эмполи" Беннасер провел в прошедшем сезоне 37 матчей и отметился 3 голевыми передачами.