Защитник Маттейс де Лигт рассказал, почему выбрал "Ювентус".
"В голову сразу приходят защитники, когда думаешь об Италии. Лучшие итальянские игроки в истории – защитники: в детстве я восхищался Барези, Мальдини, Каннаваро и Нестой.
У меня все еще есть футболка "Ювентуса", сохранилась с тех пор, как мне было семь. Верю, что прибытие в "Ювентус" поможет мне прибавить как защитнику.
Среди таких игроков, как Буффон, Кьеллини и Криштиану Роналду, могу сделать шаг вперед: у них большой опыт, я постараюсь взять что-то от каждого из них.
Старался не вникать в трансферные слухи. В какой-то момент они немного утомляли. Самое сумасшедшее, что я прочитал – типа я не перешел в "ПСЖ", потому что не заработал бы больше денег, чем Мбаппе. Что за бред...
Я говорил Мино [Райоле], что определюсь с будущим после Лиги наций, до этого момента я хотел сосредоточиться на футболе. Как только я рассказал агенту о намерении перейти в "Ювентус", он начал работать над сделкой. Деньги не являются решающим фактором для меня.
Мино – мой агент, он заботится о деловой стороне вопроса. Финансовый аспект включился уже после того, как я сделал выбор", – сказал де Лигт в интервью Algemeen Dagblad.
sports.ru
Маттейс де Лигт: деньги не являются решающим фактором для меня
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