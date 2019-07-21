Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри по итогам матча с "Тоттенхэмом" в рамках Международного кубка чемпионов отметил игру Криштиану Роналду.
— Криштиану — лучший игрок в этой команде. Он может играть в любой точке поля. Он лучший, и для него важно быть свободным на поле. Мне понравилось то, как Роналду и Игуаин взаимодействовали, — сказал Сарри.
В следующем матче "Ювентус" сыграет против "Интера", а "Тоттенхэм" встретится с "Манчестер Юнайтед".
sportbox.ru
Маурицио Сарри: Роналду — лучший игрок в нынешнем "Ювентусе"
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