Маурицио Сарри: Роналду — лучший игрок в нынешнем "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри по итогам матча с "Тоттенхэмом" в рамках Международного кубка чемпионов отметил игру Криштиану Роналду.

— Криштиану — лучший игрок в этой команде. Он может играть в любой точке поля. Он лучший, и для него важно быть свободным на поле. Мне понравилось то, как Роналду и Игуаин взаимодействовали, — сказал Сарри.
В следующем матче "Ювентус" сыграет против "Интера", а "Тоттенхэм" встретится с "Манчестер Юнайтед".

sportbox.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Серия А Ювентус Роналду Сарри
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