Сарри ожидает от руководства "Ювентуса" больше новичков этим летом

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри ожидает, что клуб сделает еще несколько приобретений до закрытия трансферного окна.Напомним, летом ряды «старой синьоры» пополнили Маттейс Де Лигт, Аарон Рэмзи, Адриен Рабьо, Лука Пеллегрини, Мерих Демираль и Джанлуиджи Буффон."Я не хочу слишком много времени уделять трансферам. Для этого есть другие люди. Считаю, что это правильно. Возможно, есть лиги и игроки, о которых я не знаю. Поэтому лучше оставить это дело тем, кто за него отвечает.Думаю, клуб до закрытия трансферного окна должен сделать еще некоторые приобретения. В то же время, нам нужно будет что-то делать с расходами. У нас сейчас очень много игроков, поэтому придется вычеркнуть двух-трех футболистов из заявки на Лигу чемпионов", — цитирует Сарри Goal.