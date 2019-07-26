"Наполи", "Интер" и "МЮ" интересуются Николя Пепе

Хавбека "Лилля" Николя Пепе хотят приобрести многие клубы ведущих европейских чемпионатов, сообщает La Voix du Nord.Игроком чемпионата Франции активно интересуются "Наполи", "Интер", "Манчестер Юнайтед" и ещё один неназванный клуб, причём все они, по сведениям источника, имеют договорённости с Лиллем" о переходе футболиста, агенты которого в настоящий момент ведут трансферные переговоры.Ранее сообщалось, что "Лилль" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" и оценивает полузащитника в ? 70 млн (€ 77,9 млн).В минувшем сезоне 24-летний ивуариец забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. В списке бомбардиров Лиги 1 он занял второе место, уступив только Килиану Мбаппе (33 гола). Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года.