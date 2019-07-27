Дибала не хочет уходить из "Ювентуса"

Аргентинский футболист туринского "Ювентуса" Паоло Дибала выразил нежелание покидать команду, передает Sky Sport Italia.

По информации издания, игрок «старой синьоры» готов пренебречь дополнительным временем своего отпуска, данным ему из-за участия в Кубке Америки, чтобы лучше понять требования нового рулевого черно-белых, итальянского специалиста Маурицио Сарри. Полузащитник не намерен покидать стан клуба и хочет биться за место в основном составе.

"Газета.ру"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Дибала Ювентус Серия А
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