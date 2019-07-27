"Милан" прокомментировал травму Тео Эрнандеса

Французский футболист Тео Эрнандес, перешедший в нынешнее межсезонье из мадридского "Реала" в итальянский "Милан", повредил связки голеностопа, сообщает официальный сайт клуба."Сегодня защитник "Милана" Тео Эрнандес прошел сканирование правой лодыжки после травмы, полученной во время матча с "Баварией" в рамках Международного кубка чемпионов. Обследование выявило повреждение капсульной связки. Игрок пройдет следующие тесты через две недели", — написано в пресс-релизе красно-черных.