Главный тренер "Фламенго" подтвердил переход Дуарте в "Милан"

Главный тренер "Фламенго" Жорже Жезус подтвердил, что защитник команды Лео Дуарте перейдет в "Милан"."Уверен, что Дуарте станет игроком "Милана", для этого все готово. Он готовится к переезду в Европу. Я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Жезуша Radio Brasil.За переход 23-летнего футболиста россонери заплатят 11 млн евро, 1 млн евро из которых — бонусные выплаты. Дуарте должен подписать с "Миланом" пятилетний контракт с окладом 1,2 млн евро в год.