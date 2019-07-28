Карло Анчелотти: не разочарован тем, что "Наполи" проиграл борьбу за Пепе

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признал, что клуб проиграл борьбу "Арсеналу" за форварда "Лилля" Николя Пепе, но заявил, что не разочарован этим."Мне не нравится говорить об игроках других команд, но могу сказать, что я не разочарован. До закрытия трансферного окна еще много времени. Безусловно, мы ищем игроком на рынке. Кроме того, у нас есть очень хорошие футболисты, которые еще не вернулись из отпусков, вроде Аллана, Кулибали и Фабиана Руиса", — цитиует Анчелотти Football Italia.