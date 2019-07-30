"Рома" хочет купить Игуаина

"Рома" продолжает попытки приобрести нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина.Римляне готовы заплатить за 31-летнего аргентинца 36 миллионов евро. Ему предлагают четырехлетний контракт и зарплату в размере 5 миллионов евро в год, информирует Corriere dello Sport.Ранее сообщалось, что агент игрока уже провел встречу с представителями "Ромы". В предыдущем сезоне Игуаин защищал цвета двух клубов – "Милана" и "Челси" на правах аренды.