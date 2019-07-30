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"Рома" хочет купить Игуаина

"Рома" продолжает попытки приобрести нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

Римляне готовы заплатить за 31-летнего аргентинца 36 миллионов евро. Ему предлагают четырехлетний контракт и зарплату в размере 5 миллионов евро в год, информирует Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что агент игрока уже провел встречу с представителями "Ромы". В предыдущем сезоне Игуаин защищал цвета двух клубов – "Милана" и "Челси" на правах аренды.

"СЭ"

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Теги: Рома Игуаин Серия А
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