"Интер" хочет купить Ребича

Нападающий немецкого "Айнтрахта" и сборной Хорватии Анте Ребич может продолжить карьеру в итальянском "Интере", передает Sky Sport Italia.По информации издания, футболист может перейти в стан "змей" за €40 млн. Переговоры идут уже месяц, и именно в последние часы они существенно продвинулись. Важно, что другим претендентом на футболиста является мадридский "Атлетико", который рассматривает форварда в качестве запасного варианта, если не будет куплен Хамес Родригес из "Реала".