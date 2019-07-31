Владелец "Сампдории" согласился продать клуб за 140 миллионов евро

Владелец "Сампдории" Массимо Ферреро готов продать клуб консорциуму Aquilor, который в переговорах представляет Джанлука Виалли. Сумма сделки оценивается в 140 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.Ферреро уже объявил о своем решении руководству федерации футбола Италии, а также представителям других клубов. Бизнесмен принял предложение английского фонда Aquilor. При этом на переходный период в течение нескольких месяцев руководство "Сампдорией" останется за Ферреро.