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Владелец "Сампдории" согласился продать клуб за 140 миллионов евро

Владелец "Сампдории" Массимо Ферреро готов продать клуб консорциуму Aquilor, который в переговорах представляет Джанлука Виалли. Сумма сделки оценивается в 140 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ферреро уже объявил о своем решении руководству федерации футбола Италии, а также представителям других клубов. Бизнесмен принял предложение английского фонда Aquilor. При этом на переходный период в течение нескольких месяцев руководство "Сампдорией" останется за Ферреро.

"СЭ"

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Теги: Сампдория Серия А
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