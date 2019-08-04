Нападающий "Интера" Мауро Икарди может быть подвергнут серьезным санкциям со стороны клуба.
Контракт форварда с нерадзурри рассчитан еще на 2 года, и аргентинец отклонил все предложения по трансферу, поскольку он хочет либо остаться в "Интере", либо перейти в "Ювентус". По данным La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport миланский клуб пригрозил форварду, что будет попросту мариновать его до конца контракта на скамейке запасных, если он не согласится на трансфер.
В ответ на это Икарди может подать на клуб в суд за издевательство на рабочем месте, но "Интер" может это обойти, если будет включать футболиста в заявку, но не выпускать на поле. Это будет очень невыгодно для "Интера", поскольку клуб не только продолжит выплачивать нападающему зарплату, но он еще и будет занимать ценное место в заявке.
Тем не менее "Интер" еще надеется, что клубу удастся договориться с "Ювентусом" и обменять Икарди на Пауло Дибалу, который отказывается переходить в "Манчестер Юнайтед".
В сезоне-2018/19 Икарди лишился капитанской повязки в "Интере" и долго не появлялся на поле из-за конфликта с клубом.
Sport24.ru
"Интер" угрожает Икарди усадить его на 2 года в запас, если он не согласится на трансфер
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