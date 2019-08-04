"Интер" угрожает Икарди усадить его на 2 года в запас, если он не согласится на трансфер

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может быть подвергнут серьезным санкциям со стороны клуба.Контракт форварда с нерадзурри рассчитан еще на 2 года, и аргентинец отклонил все предложения по трансферу, поскольку он хочет либо остаться в "Интере", либо перейти в "Ювентус". По данным La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport миланский клуб пригрозил форварду, что будет попросту мариновать его до конца контракта на скамейке запасных, если он не согласится на трансфер.В ответ на это Икарди может подать на клуб в суд за издевательство на рабочем месте, но "Интер" может это обойти, если будет включать футболиста в заявку, но не выпускать на поле. Это будет очень невыгодно для "Интера", поскольку клуб не только продолжит выплачивать нападающему зарплату, но он еще и будет занимать ценное место в заявке.Тем не менее "Интер" еще надеется, что клубу удастся договориться с "Ювентусом" и обменять Икарди на Пауло Дибалу, который отказывается переходить в "Манчестер Юнайтед".В сезоне-2018/19 Икарди лишился капитанской повязки в "Интере" и долго не появлялся на поле из-за конфликта с клубом.