Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что хотел бы сыграть в одной команде с легендарным соотечественником Эйсебио, если бы мог вернуться в прошлое.
"В моей голове сейчас очень много игроков, но я назову соотечественника, который скончался несколько лет назад. Это Эйсебио. Он является одним из символов Португалии. Я бы хотел сыграть с ним, потому что, во-первых, он португалец, а, во-вторых, он был невероятным человеком. Я бы хотел сыграть с ним в сборной", — сказал Роналду в интервью Youtube-каналу Soccer.com.
Sport24
Роналду назвал покойного футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде
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