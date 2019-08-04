Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что стал бы актёром, если бы у него не получилась карьера футболиста.
"Если бы я не стал футболистом, то был бы бы актёром или моделью. Даже не знаю. Скорее всего актером, хотя точно не знаю, есть ли у меня талант. Но всегда говорю, что если много работать, то можно достичь всего. Любимых фильмов много, но но больше всего мне нравится документальное кино. Наверное, любимый — это "Молчание ягнят". Мне нравится драма", - цитирует Роналду Globo Esporte со ссылкой на YouTube-канал Soccer.com.
"Чемпионат.сом"
Криштиану Роналду рассказал, кем бы стал, если бы не футбол
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