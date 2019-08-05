Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, какой гол за всю карьеру считает своим любимым.
Роналду за карьеру забил 601 гол в официальных матчах на клубном уровне и 88 голов в составе сборной Португалии.
"Выбрать один гол — это сложно. Ведь я забил 700 голов. Но я всегда выбираю простой вариант и называю свой последний гол. Возможно, он не самый красивый, я знаю, но все голы для меня одинаково важны. Так что да — выбираю последний.
А следующий будет еще более важным", — рассказал Роналду в интервью Soccer.com.
Sport24
Роналду выбрал свой любимый гол за карьеру
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