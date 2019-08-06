Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не против перехода в клуб форварда "Интера" Мауро Икарди, сообщает Gazzetta dello Sport.
Португалец считает, что 26-летний Икарди мог бы выполнять в "Ювентусе" функцию Карима Бензема в "Реале", отвлекая защитников и освобождая для Роналду свободное пространство.
"Ювентус" начнет активно работать по трансферу Икарди после закрытия трансферного окна в Англии в четверг, если туринскому клубу все же не удастся обменять Пауло Дибалу на Ромелу Лукаку из "МЮ".
Sport24.ru
Криштиану Роналду дал добро на переход Икарди в "Ювентус"
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