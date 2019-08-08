Анчелотти после матча с "Барселоной" отказался комментировать ситуацию с трансфером Хамеса

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти подвел итоги контрольного матча с "Барселоной" (1:2) в Майами, а также отказался комментировать ситуацию вокруг несостоявшегося трансфера Хамеса Родригеса из "Реала"."Это был товарищеский матч. Главное — это не результат, а игра команды. В этом вопросе мы смогли создать много моментов. Конечно, нам хотелось бы забивать больше голов. Это нормально. Но у нас еще есть время, чтобы это исправить.Мне понравилась, что у команды был индивидуальный стиль. "Барселона" хорошо играет с мячом, у них есть качество игры. Когда у вас нет хорошей организованности с ними очень сложно играть. Для нас самым главным было показать себя.Хамеса? Это тема, о которой я не хочу сейчас говорить. Слишком много разговоров вокруг этой темы. Если мне будет нужно что-то сказать, я скажу об этом прямо", — цитирует Анчелотти Sport.es.