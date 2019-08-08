Ромелу Лукаку перешел в "Интер"

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку официально перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер".Нерадзурри объявили о подписании с 26-летним форвардом контракта, срок которого рассчитан до 30 июня 2024 года.По информации Sky Sport, "Интер" совершил самый дорогой трансфер в своей истории: Лукаку обошелся в 65 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов."Интер" был единственным клубом, в который я хотел, потому что "Интер" — не для каждого. Я здесь, чтобы вернуть нерадзурри на вершину", — сказал футболист.