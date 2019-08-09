"Ювентус" ограничил жителям и уроженцам Кампании покупку билетов на матч с "Наполи"

продает билеты на домашний матч ссо строгими ограничениями. В частности, билеты запрещено покупать жителям всего региона Кампания, а не только Неаполя. Но продажа билетов запрещена не только жителям Кампании, а также ее уроженцам, даже если они там не проживают.Изначально "Ювентус" пытался обосновать свое решение мерами безопасности по просьбе полиции, однако в туринской полиции это опровергли."Запрет на продажу билетов уроженцам Кампании – это территориальная и социальная дискриминация", – говорится в заявлении муниципалитета Неаполя.