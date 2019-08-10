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Сами Хедира может вернуться в "Штутгарт"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира этим летом может сменить клуб. Контракт 32-летнего немца с туринским клубом рассчитан до 2021 года, однако "бьянконери" готовы отпустить футболиста бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, сообщает Kicker.

На Хедиру претендует "Штутгарт", который вылетел во вторую бундеслигу. Клуб хочет вернуть своего воспитанника, однако для этого полузащитник должен будет согласиться на существенное сокращение зарплаты. Также на игрока претендуют "Бешикташ", "Фенербахче" и клубы МЛС.

"СЭ"

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Теги: Хедира Ювентус Серия А Штутгарт Бундеслига
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