Полузащитник "Интера" Иван Перишич близок к переходу в "Баварию". Он уже прошел медосмотр перед подписанием контракта, сообщает Bild.
"Медосмотр закончен. Постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу", – заявил 30-летний хорват.
Ранее появлялась информация, что мюнхенцы заплатят за годовую аренду хавбека 5 миллионов евро. Через год "Бавария" выкупит трансфер Перишича.
Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2022 года. Зарплата хорвата составляет около 4 миллионов евро в год.
"СЭ"
Иван Перишич прошел медосмотр для "Баварии"
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