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Иван Перишич прошел медосмотр для "Баварии"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич близок к переходу в "Баварию". Он уже прошел медосмотр перед подписанием контракта, сообщает Bild.

"Медосмотр закончен. Постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу", – заявил 30-летний хорват.

Ранее появлялась информация, что мюнхенцы заплатят за годовую аренду хавбека 5 миллионов евро. Через год "Бавария" выкупит трансфер Перишича.

Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2022 года. Зарплата хорвата составляет около 4 миллионов евро в год.

"СЭ"

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Теги: Перишич Бавария Интер Бундеслига Серия А
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