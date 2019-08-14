Защитник "Ювентуса" Данило рассказал о своем переходе в туринский клуб и новой встрече с португальским форвардом клуба Криштиану Роналду.
Данило стал игроком "Ювентуса" в результате обмена с "Манчестер Сити". В обратном направлении отправился Жоау Канселу. Данило вместе с Роналду выиграл две Лиги чемпионов в качестве одноклубников в мадридском "Реале".
"Я говорил с Роналду. Я сказал ему, что хочу вернуть себе 7-й номер, но он уже был занят.
Он очень высоко говорил о "Ювентусе". Для меня игра рядом с Роналду — это дополнительный заряд мотивации. Я увидел, что Криштиану очень заряжен и мотивирован. Он говорит о "Ювентусе" как о семье. Это и убедило меня в правильности такого продолжения карьеры.
Мне нравится стиль Сарри. Я готов развиваться и учиться. Я не думаю, что мне будет сложно адаптироваться к его стилю игры. Я знаю, что в Италии защита очень важна. Мне 28 лет, я готов учиться новому, чтобы стать лучше как игрок", — цитирует Данило Goal.
Sport24.ru
Данило: Роналду говорит о "Ювентусе" как о семье
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