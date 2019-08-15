Нападающий "Ромы" Юндер продлил контракт с клубом до 2023 года

Нападающий "Ромы" Дженгиз Юндер продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт римлян. Новый договор 22-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года."Я приехал в Рим два года назад и с каждым днем все больше люблю этот город, цвета клуба и болельщиков команды. Я действительно счастлив. Благодарю руководство клуба за то, что оно помогло исполнить мое желание продолжить выступления в составе "Ромы", — сказал игрок.