Криштиану Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами

По сюжету ролика Роналду, пятикратный обладатель "Золотого мяча", забивает классным ударом со штрафного, после чего бежит в сторону углового флажка, чтобы отпраздновать гол. К удивлению португальца, зрители игнорируют происходящее на поле — болельщики не отводят глаз от экранов своих смартфонов с запущенным на них приложением Shopee. После этого ошарашенный Роналду получает от арбитра матча оранжевую карточку с изображением логотипа Shopee. Форма на суперзвезде в ту же секунду меняется на экипировку компании, что заставляет Роналду от радости пуститься в пляс и запускать на своем смартфоне приложение Shopee.
Ранее сообщалось, что Роналду зарабатывает на рекламе в инстаграме больше всех среди спортсменов. За один пост в данной социальной сети компании и бренды готовы платить 34-летнему Роналду 975 тысяч долларов.
Watch Ronaldo score his latest victory in our new TV commercial in celebration of Shopee 9.9 Super Shopping Day! ?Comment below and let us know what's your favourite scene and tag a fan! ?#ShopeeSGxRonaldo #ShopeeSG99 #Shopee99SuperShoppingDay pic.twitter.com/SzkDMhM7bU— Shopee Singapore (@ShopeeSG) August 16, 2019
Sport24.ru