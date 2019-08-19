Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался в даче взятки американской модели Кэтрин Майорге, которая обвинила португальца в изнасиловании в 2009 году, когда тот еще был игроком "Реала". Об этом сообщает TMZ, в распоряжении которого оказались документы следствия.
В документах Роналду признается, что в 2010 году заплатил Майорге 375 тысяч долларов за конфиденциальность, однако при этом спортсмен отрицает обвинения в изнасиловании. По словам Роналду, деньги он заплатил Майорге не потому, что признал свою вину, а с целью исключить обсуждение девушкой судебного процесса в СМИ.
Sport24
Роналду признал дачу взятки девушке, обвинившей его в изнасиловании
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