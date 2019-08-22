Трансфер Санчеса в "Интер" может сорваться

Трансфер нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса в миланский "Интер" может сорваться, сообщает ВВС.По информации издания, помешать трансферу может высокая зарплата игрока. По контракту с "красными дьяволами" чилиец получает около €390 тыс. в неделю, однако итальянская команда готова платить ему лишь половину от этой суммы. Это не устраивает представителей "Манчестер Юнайтед".