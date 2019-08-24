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Гоналон может скоро вернуться во Францию

По информации "RMC Sport", полузащитник Максим Гоналон из "Ромы", в котором заинтересован московский "Спартак", близок к возвращению во Францию.
Источник фото: РИА новости
Как сообщает французское издание, игрок заинтересован перебраться в "Ренн" из-за желания вернуться на родину.

В прошедшем сезоне 30-летний игрок выступал за "Севилью" на правах аренды. На его счету 13 матчей испанской Примеры и 1 поражение ворот соперника. С 2009 по 2017 год Гоналон выступал за "Лион". Полузащитник защищал цвета сборной Франции с 2011 по 2015 год. Уже летом 2021 года контракт возрастного игрока с "Ромой" истекает. Стоимость данного игрока на трансферном рынке равна 4 миллиона евро.


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Теги: Максим Гоналон Рома Сериа А
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