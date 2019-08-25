Джорджина Родригес, девушка нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, выступает за естественную красоту и бодипозитив.
"В детстве я была очень худой и всегда хотела растолстеть. А теперь, кажется, чтобы считаться красивой, нужно быть худой.
Я же всегда за пышные формы и бодипозитив. Да здравствуют женщины всех национальностей с различными фигурами. При этом мне нравится есть здоровую пищу и ежедневно заниматься спортом. Время от времени я поддаюсь соблазнам, но в большинство дней избегаю сладостей и жиров. Я люблю овощи и мясо и соблюдаю средиземноморскую диету.
К счастью, менталитет меняется. Девушки, которые читают журналы или пользуются социальными сетями, не заслуживают такого давления. Каждая женщина особенная из-за того, кто она есть. Я думаю, что в первую очередь нужно любить себя и максимально использовать свою собственную красоту. Мы все разные и уникальные", — цитирует Родригес The Sun.
Sport24
Девушка Роналду: я за пышные формы и бодипозитив
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