Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала о том, как сильно любит своего мужчину, а также поделилась секретом, как ей удается соблазнять пятикратного обладателя "Золотого мяча".
"Быть партнером такого знаменитого человека нелегко, но я бы не променяла это ни на что на свете. То, что я чувствую к Криштиану, сильнее любого давления. Вместе мы сильнее, мы восхищаемся друг другом. Но также очень важно соблазнять и мечтать.
Я всегда сплю в нижнем белье и предпочитаю сексуальное нижнее белье. Это удобно, сексуально и романтично. В нем есть все, и это сделает вашего мужчину счастливым", — цитирует Джорджину The Sun.
Sport24
Девушка Роналду: ношу сексуальное нижнее белье - важно соблазнять мужчину и делать его счастливым
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