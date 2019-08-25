Маттейс Де Лигт: непопадание в стартовый состав "Ювентуса" стало для меня неожиданностью

Защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт, перешедший этим летом в туринский клуб из "Аякса" за 85,5 млн евро, был удивлен непопаданию в стартовый состав туринцев на матч 1-го тура Серии А против "Пармы" (выездная победа "Юве" со счетом 1:0). 20-летний голландец остался на скамейке запасных."Естественно, я бы предпочел сыграть. На тренировках я не получал намеков на то, что останусь на скамейке запасных, потому это стало для меня неожиданностью.Конечно, я уважаю решение тренера. Я должен быть реалистом, ведь я все еще обживаюсь здесь, в Италии. Защитники, которые сыграли, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, долгое время считались лучшим дуэтом центральных защитников в мире.Я должен заработать свое место в стартовом составе по ходу сезона. Первые пять недель были тяжелыми на физическом уровне, но я заметил, что становлюсь сильнее. Требования здесь ничем не отличаются от того, к чему я привык в "Аяксе". Тренер хочет, чтобы мы читали игру и движения соперников.Я до сих пор осваиваюсь с языком, знаю несколько футбольных терминов, но я хочу значительно улучшить свой итальянский. Я посещаю курсы пять раз в неделю, и все идет хорошо", — цитирует Де Лигта AD.